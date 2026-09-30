× Erweitern © Limelight Ich war noch niemals in New York

Wenn Oma aus dem Seniorenheim ausbüxt, um auf einem Luxusdampfer gen New York zu schippern, ist das Chaos perfekt. In der Neuauflage des Erfolgsmusicals machen Oma Maria und ihr Freund Otto ihren Lebenstraum wahr. Dicht auf ihren Fersen: Marias Tochter, Ottos Sohn und dessen cleverer Enkel.

Was folgt, ist eine rasante Schiffsreise voller Verwechslungen, Humor und schöner Einsichten darüber, was Familien eigentlich zusammenhält. Dieser Drei-Generationen-Klinkenschlag macht das Stück zu einer Empfehlung für den nächsten Familienausflug ins Theater. Ob Großeltern, Eltern oder Nachwuchs – jede Generation findet sich in den Figuren auf der Bühne wieder. Die zeitlosen Hits von Udo Jürgens verbinden Groß und Klein beim Mitsingen.

Die bunte Bühnenshow, die spritzigen Tanzszenen und der ohrwurmträchtige Sound reißen die ganze Familie mit. Dank verständlicher Story und reichlich Witz vergehen die knapp zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) wie im Flug.

Wer also einen besonderen Nachmittag oder Abend mit Kindern und Großeltern plant, schlägt hier die perfekte Brücke zwischen Nostalgie und frischem Musical-Schwung.

Vom 11. bis 16. Januar 2028 macht die große Tournee Station in Bremen. Tickets können ab ca. 50 Euro auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.