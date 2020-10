Kinder ab 4 Jahren sind zum kostenlosen Bilderbuchkino eingeladen. Dieses Mal ist das Buch von Annemarie van der Eem an der Reihe.

Finn will ein Haustier. Am besten sofort. Und er weiß auch schon was für eins: Einen Löwen! Mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen. Aber ob Mama das erlaubt?

Beim Bilderbuchkino werden, Seite für Seite, Bilder groß an die Wand projiziert und können intensiv betrachtet werden. Die Geschichte wird vorgelesen, wobei sowohl Fantasie als auch Sprache angeregt werden.