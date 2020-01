Ikarus.Ikone

"Wege zur Freiheit" lautet der Untertitel des Tanztheaterprojekts, bei dem 75 Kinder, Jugendliche und Erwachsene seit Herbst 2019 ein eigenes Stücke entwickelt haben. Heute ist Premiere.

Fast fünf Monate lang haben sie unter der Leitung von Wilfried van Poppel und Amaya Lubeigt eine Choreografie einstudiert, in deren Mittelpunkt das Thema „Freiheit“ steht. Was überhaupt meint dieser „Menschheitstraum“, der vermeintlich alle eint, welchen Preis hat Freiheit, in einer Zeit, da Dystopien zunehmend Träume und Sehnsüchte verdrängen? Ausgangspunkt des integrativen und inklusiven Community-Dance-Projekt von DE LooPERS-dance2gether e.V. in Kooperation mit Hochschule und Kunsthalle ist die Ausstellung „Ikonen“.

Die musikalische Begleitung übernimmt das Kammerensemble Konsonanz unter der Leitung von Julio Fernández, im Beethovenjahr mit der 7. Symphonie sowie Auszügen aus dem „Rewriting Beethoven`s Seventh Symphonie“ von Michael Gordon.

Zudem präsentieren fünf Tanzstudentinnen der Contemporary Dance School Hamburg die Choreografie „THULI“ von Anand Dhanakoti, eine Anklage gegen die weltweit ungebrochene Gewalt an Frauen.

