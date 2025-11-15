× Erweitern © Matej Meza Galaxie der Bücher: Comicwelten

Im Rahmen des Kinderlesefestivals haben Kids ab 4 Jahren heute die Möglichkeit, zusammen mit der Illustratorin Valeska Scholz sich selbst als Astronaut:innen oder Entdecker:innen eines neuen Planeten zu zeichnen. Gemeinsam zeichnen sie ein großes Wimmelbild im Weltall.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.