Im Abenteuer erledigst du Ungeheuer

Dem alltäglichen, gemeinsamen und friedvollen Leben und Arbeiten auf Burg Sandbeck steht eine dunkle Bedrohung bevor. Ein übermächtiger Feind hat seinen Anspruch auf die Burg geltend gemacht…

Beim Kinder-Larp-Event (Life Action Role Playing) am 17. und 18. August schlüpfen Teilnehmer:innen ab 8 Jahren, gerne in Begleitung von Angehörigen, zum Beispiel in die Rolle eines Dieners des Burggrafen. Sie lernen den Umgang Schwert, Schild, Pfeil und Bogen, probieren sich in Heilkunde und Zauberei oder kochen auf dem Feuer. Dabei erfahren sie, wie das Leben zu Hofe früher war.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldungen werden unter rene.moellenkamp@sos-kinderdorf.de entgegengenommen.