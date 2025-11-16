Im Brombeerdickicht meiner Gedanken

Im Rahmen des Kinderlesefestivals performt die Bremer Autorin Anke Bär eigene und geliehene Gedichte, auf die die Bremer Illustratorin Leefje Roy spontan und humorvoll mit ihren Zeichnungen reagiert. Die Lesung mit Live-Illustration ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.