Im Reich der Pflanzen und Fledermäuse

In der WUPP-Wildnis gibt es für Kinder ab 7 Jahren täglich ein prall gefülltes Sommerferienprogram vom 2. bis zum 6. August. Im August haben viele Pflanzen die meisten Wirkstoffe. Aus ihnen zaubern sie einige Leckereien, Hausmittel oder einen köstlichen Blumen-Essig. Daneben erforschen und erträumen sie sich in das Reich der Fledermäuse, den Jägern der Nacht. Sie fertigen aus Speckstein ein Amulett an, hören Geschichten, erleben Abenteuer und lernen Wissenswertes über die Fledermäuse. Selbstverständlich bleibt auch Zeit für Schnitzen, Freispiel und Lagerfeuer mit Stockbrot.

Die Teilnahmegebühr betrögt 50 Euro. Anmeldungen werden per Telefon oder E-Mail entgegengenommen.