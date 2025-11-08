Das Aquarium oder im Schatten der Hechtkönigin

Stell dir vor, du steigst hinauf auf den Dachboden und stößt dort auf alte, längst vergessene Dinge. Und plötzlich beginnt alles zu leben: Schatten werden zu Gestalten, Gegenstände zu Gefährten, Räume verwandeln sich in Wasserwelten. Mitten in dieser magischen Szenerie kämpft ein Junge, der die Sprache der Fische versteht, darum, seine Freunde aus den Fängen der mächtigen Hechtkönigin zu befreien.

Das Duo Kačenka inszeniert nach einem alten mährischen Märchen ein konzertantes Schattentheater, in dem Musik, Licht und Projektionen zu einem still-poetischen Schauspiel verschmelzen. Das mährische Schattentheater ist bekannt für seine feine Handwerkskunst, zarte Papierfiguren und atmosphärische Livemusik – ein sinnlich-musikalisches Erlebnis für die ganze Familie, das mit wenigen Worten auskommt und Kinder ab 5 Jahren ebenso wie Erwachsene verzaubert.

Die Tickets für 7 Euro können über kindertheater@schlachthof-bremen.de reserviert oder an der Tageskasse gekauft werden.