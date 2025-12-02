× Erweitern © Anni Strauß Im Spiegelsaal

Warum fühlen wir uns manchmal, als würden uns unsichtbare Kameras begleiten? Die Inszenierung nach der Graphic Novel von Liv Strömquist nimmt genau dieses Gefühl auseinander und zeigt, wie sehr Likes, Filter und perfekte Posen auf Social Media den Blick auf uns selbst formen.

Statt trockener Theorie gibt’s eine kluge, humorvolle Reise durch Kunstgeschichte, Popkultur und Selfie-Wahn – immer mit der Frage im Gepäck: Wer bestimmt eigentlich, was schön ist?

Julia Brettschneider verwandelt die Vorlage in eine lebendige, spielerische Bühnenwelt, in der Schönheitsideale nicht mehr wie Naturgesetze wirken, sondern wie das, was sie sind: Erfindungen. Und plötzlich stellt sich heraus, dass Aussehen nur ein winziger Teil davon ist.

Für Teens ab 13 nah an ihrer Lebensrealität, kritisch, witzig und mit ordentlich Stoff zum Weiterdenken im Anschluss. Ein Stück, das Mut macht, den eigenen Spiegel mal ein bisschen freundlicher einzustellen.