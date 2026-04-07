Besuch bei den Bienenstöcken

Imker Markus Roose lädt zum Besuch seiner Bienenstöcke im Vegesacker Bibliotheksgarten ein. Erwachsene wie Kinder haben dabei die Gelegenheit, den Arbeitsabläufen rund um die Honigbienen zuzuschauen, Fragen zu stellen und mehr über die faszinierende Welt der Imkerei zu erfahren – von der Haltung der Bienen bis zur Honigernte.

Bei schlechter Witterung kann der Termin entfallen.

Kostenfrei, ohne Anmeldung.