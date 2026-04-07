Besuch bei den Bienenstöcken

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Stadtteilbibliothek Vegesack Aumunder Heerweg 87, 28757 Bremen

Imker Markus Roose lädt zum Besuch seiner Bienenstöcke im Vegesacker Bibliotheksgarten ein. Erwachsene wie Kinder haben dabei die Gelegenheit, den Arbeitsabläufen rund um die Honigbienen zuzuschauen, Fragen zu stellen und mehr über die faszinierende Welt der Imkerei zu erfahren – von der Haltung der Bienen bis zur Honigernte.

Bei schlechter Witterung kann der Termin entfallen. 

Kostenfrei, ohne Anmeldung.

Info

Stadtteilbibliothek Vegesack Aumunder Heerweg 87, 28757 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei, Workshops
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