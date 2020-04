Immer mit der Ruhe

Heidi Weichharts Crashkurs zeigt Müttern, wie sie auf Knopfdruck entspannen und sich einen Moment der Stille nur für sich ermöglichen und dies ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das Ziel ist es ruhig zu bleiben, auch wenn es chaotisch zugeht, sich ausgeglichen und jeder Krise gewachsen zu fühlen und "Stopp" zu sagen, wenn es einen zu viel wird.

Die geschieht durch drei Videos-Calls, die am 24.4., 25.4. und 25.4. um 20:30 Uhr in einer kleinen Gruppe stattfinden und einer Motivations-E-Mail, die Mütter 7 Tage lang jeweils um 7 Uhr erhalten.

Am 24.4. können Mütter in der Gruppe Dampf ablassen und lernen die Technik der Selbsthypnose, die für die ersten 10 Minuten Entspannung sorgt. "Abgrenzen" und "Kräfte sammeln" sind die Themen des nächsten Tages. Der dritte Tag dreht sich darum, wie Mütter Ruhe in ihr Leben integrieren, sodass auch das Umfeld leichter auf ihre Bedürfnisse eingeht und respektiert. An allen drei Tagen bekommen die Teilnehmenden zusätzlich eine Audio-Datei zum Üben per E-Mail zugeschickt.

Die Motivations-E-Mail beinhaltet Tipps für den Start in den Tag und Anregungen für einen gesunden und regenerierenden Schlaf.

Die Teilnahme kostet 198 Euro und wird online angemeldet.

Zum Ablauf: Die Durchführung der Coachings geschieht über einen Computer, Tablet oder Handy mit Kamera und Mikrofon im Zusammenspiel mit dem Videodienst Zoom (hierfür wird eine Registrierung auf der Plattform benötigt). Den Zugangslink zu den Coachings erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung.