ImPuls: Auf der Suche nach der Freiheit

Die Konzertreihe "ImPuls" stellt regelmäßig neue Formate vor, die einladen, zeitgemäße Konzepte und junge Künstler:innen aus ungewöhnlichen Perspektiven kennen zu lernen.

Die innovativen, von jungen Bremer Ensembles eingereichten Programme wenden sich speziell an Kinder, junge und junggebliebene Erwachsene. In jedem Konzert werden etwa 60 Minuten voll neuer Hörwelten und klanglicher Überraschungen präsentiert: Alte Musik, Klassik, Jazz, Weltmusik und interdisziplinäre Projekte wollen entdeckt werden.

Heute musizieren das Kammerensemble Konsonanz und David Niedermayer an der Oud (orientalische Knickhalslaute). Im Zentrum der Erzählung stehen die humanistischen Werte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das Publikum greift aktiv in diese Erzählung ein und beeinflusst so die Musik, die gespielt wird.

Die Tickets kosten 18 Euro. Sie können an der Abendkasse erworben oder telefonisch reserviert werden.