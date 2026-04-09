In Giraffen stecken Affen

Was haben eine langhalsige Giraffe, flinke Ameisen und ein neugieriger Affe gemeinsam? Sie alle verstecken sich in den Reimen der Bremer Autorin Anke Bär – und erwachen musikalisch zum Leben.

Beim Familienkonzert der Bremer Philharmoniker verschmelzen Literatur und Livemusik zu einem fantasievollen Nachmittag für Groß und Klein. Während Anke Bär aus ihren Tiergedichten liest, bringt das Ensemble Arcano die passenden Töne mit: Da trippeln die Instrumente mit den Ameisen um die Wette, wiegen sich im Takt der Giraffen oder hüpfen übermütig durch den Wallsaal der Stadtbibliothek.

Ein poetisch-musikalischer Ausflug, der Kinder wie Erwachsene zum Schmunzeln bringt und Lust aufs Weiterlesen macht.

Eintritt frei, Spenden willkommen