Katja Spitzer hat die Illustrationen zu Roberta Schneiders Buch "In sieben Koffern um die Welt" beigesteuert. In ihrem Workshop können sich Kinder ab 8 Jahren im Rahmen des Kinderlesefestivals kreativ austoben.

Über das Buch: In der Gepäckaufbewahrung von Herrn Walis gehen Menschen aus aller Welt ein und aus. Was verbirgt sich alles in ihren Koffern? Einer ist zum Beispiel voller Süßigkeiten – und wieso hüpft eines Tages sogar eine Katze aus einem anderen?

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.