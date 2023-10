× Erweitern © Kunstsatellit/Nadine Geyersbach In weiter Ferne von hier, Nadine Geyersbach

Das Märchen "Die wilden Schwäne" von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1838 inspirierte Künstlerin Nadine Geyersbach zu ihrer Installation im Foyer des Theater Bremen.

Seit vielen Jahren bringt der Kunstsatellit Bremer Künstler:innen in alle Welt. 2019 wurde der Satellit zum Internationalen Hans Christian Andersen-Festival nach Odense, Dänemark, eingeladen und mit ihm auch die Schauspielerin Nadine Geyersbach. In ihrem Kopf verwandelten sich die elf verwunschenen Brüder von Schwänen in schwarze Pferde. Für die Installation modellierte Geyersbach sie, baute ihnen eine Bühne und begleitete sie im Kleid einer Königin von Bremen nach Odense und von Odense nach Bremen. Jetzt steht die Installation als kleines Theater im großen Theater am Goetheplatz.

Wer kommt und sucht, findet dort etwas, das Glück verspricht!

Zu sehen bis 25.10., Mi bis So und nach telefonischer Vereinbarung. Der Eintritt ist kostenfrei.