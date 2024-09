Industrie und Kultur

In dieser Jubiläumsausstellung blickt das MIK auf seine 30-jährige Geschichte zurück. Mit zahlreichen Fotografien und Objekten erhalten die Besucher:innen bis zum 2. Februar 2025 einen spannenden Einblick in die Arbeit eines Museums vor und hinter den Kulissen. Vergangene Veranstaltungen und besondere Ereignisse werden in Erinnerung gerufen und auch der Piesberg mit seinen Vereinen und Institutionen ist Thema der Ausstellung.

Neben der Nostalgie widmet sich das MIK auch der Zukunft, zu der Interessierte eigene Ideen und Wünsche einbringen können.

Begleitet wird die Ausstellung von aktuellen Bildern der Region, sodass die Besucher:innen ihre Stadt von einer ganz anderen Seite kennen lernen können.

Der Eintritt für Kinder kostet 5 Euro, für Erwachsene 7,50 Euro. Tickets sind online erhältlich.