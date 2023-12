Mit der losen Folge kleiner Sonderausstellungen präsentiert das MIK unter dem Titel „Industriekultur andernorts“ Industriekulturlandschaften anderer Regionen. Dies erlaubt Vergleiche mit den Gegebenheiten vor der eigenen Haustür am Piesberg. Die aktuelle Ausstellung zeigt fotografische Impressionen der ehemaligen Kokerei Hansa in Dortmund. Riesige Türme recken sich in den Himmel. Überall gigantische Maschinen, stählerne Dinosaurier der Industrialisierung – und mittendrin erobert die Natur sich ihren Platz zurück.

Der Eintrittspreis ist für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 5 Euro.