Infoabend zur Oberstufe

An diesem Abend können Interessierte das Konzept der Oberstufe (Klassen 9 bis 12) kennen lernen. Welche Schwerpunkte hat der Waldorflehrplan in dieser Altersstufe? Welchen Stellenwert haben handwerkliche Fächer wie Weben, Plastizieren und Schreinern? Welche Rolle spielen die außerschulischen Lernorte (Berufspraktika, Feldmessen, Landwirtschaftspraktikum)? Welche Abschlüsse bietet die Waldorfschule an?

Interessierte Quereinsteiger:innen sind willkommen und melden sich bitte an infoabend@freie-waldorfschule-bremen.de an.