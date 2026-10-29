Tag der offenen Tür

In den Räumen an der Neukirchstraße 89 werden 110 Kinder im Alter von 18 Monaten bis zum Schuleintritt betreut, aufgeteilt auf sechs Gruppen – darunter zwei altersgemischte Einheiten. Ein Schwerpunkt der täglichen Arbeit liegt auf der frühkindlichen Leseförderung und Sprachbildung, für die die Einrichtung als einzige Bremer Kita mit dem Gütesiegel „Buchkita 2026“ ausgezeichnet wurde.

Wer sich über freie Plätze informieren, die Räumlichkeiten besichtigen, das Pädagogenteam kennenlernen und mehr über das Konzept erfahren möchte, schaut vorbei. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht nötig.