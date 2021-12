Die Mutter/Vater-Kind-Kur

× Erweitern © lightfieldstudios/123rf.com Kuren für Mütter, Väter und Kinder

Eltern, die neue Kraft schöpfen möchten, können sich bei diesem Treffen über die Möglichkeiten eines Kuraufenthaltes informieren. In der kostenlosen Veranstaltung geht es um Fragen wie: Was ist eine Mutter/Vater-Kind-Kur und wer kann sie antreten? Was bietet eine solche Kur und was kostet sie? Wo und wie kann sie beantragt werden und wer übernimmt die Kosten?

Mit der Bitte um Anmeldung: bis 3. Dezember bei Monika Lysik unter 0421 597 1231 oderan monika.lysik@sos-kinderdorf.de

Es gilt die 3G-Regel.