Entdecke deine innere Stärke II

Im Kurs werden Mädchen im Grundschulalter in ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Selbstsicherheit und ihrer inneren Stärke begleitet. Hier lernen sie spielerisch, auf ihre Gefühle zu hören, sich selbst anzunehmen und ihre Einzigartigkeit zu wertschätzen. Sie erfahren, wie sie Herausforderungen entspannt begegnen, Konflikte liebevoll lösen und mit den Meinungen anderer umgehen können – ohne sich selbst zu verlieren.

Durch kreative Übungen, Geschichten und gemeinsames Erleben entdeckt das Kind, was es stark macht und wie es seine Fähigkeiten voller Freude entfalten kann. Es lernt, auf seine innere Stimme zu hören, Vertrauen in sich selbst zu entwickeln und gleichzeitig mit Empathie und Liebe in der Gruppe zu wirken.

So wächst es in ein Miteinander hinein, in dem jede:r Einzelne zählt – mit all seinen Stärken, Träumen und Gefühlen. Denn ein selbstbewusstes Kind, das sich selbst kennt und liebt, geht mutig und voller Freude seinen eigenen Weg.

Der Kurs findet an 5 Treffen, mittwochs vom 7.5. bis 4.6. statt, die Teilnahme kostet 75 Euro. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.