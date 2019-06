Inqilab - Aufbruch

©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Aufführung von Ibis Mashhad - Junges Geflüchteten-Theater im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

„Es braucht nur ein einziges Streichholz und alles wird hier in die Luft fliegen. Zünden wir dieses Streichholz an! FREIHEIT! JETZT!“ Irgendwo im Nahen Osten, 2011. Das Theaterstück handelt von den Anfängen des Arabischen Frühlings und dem Nahostkonflikt und erzählt von dem jungen Blogger Jared, der mit seinem älteren Bruder Lunis in einem totalitären Staat lebt. Ein Konflikt, der nicht nur auf der Straße, sondern auch in Jareds Familie schwelt, und der über viele Generationen hinweg von der Auseinandersetzung zwischen Palästinenser*innen und Jüdinnen/Juden gespeist wird. Lunis, der hart arbeitet, den Vater und das traditionelle Leben ehrt, kann seinen rebellierenden Bruder nicht verstehen. Als Jared verhaftet wird und spurlos verschwindet, macht Lunis sich auf die Suche nach ihm. Seine Reise führt ihn bis nach Deutschland, wo er sich Hilfe von seiner Mutter erhofft, die die Familie vor über zehn Jahren verlassen hat. Ein Konflikt, viele Schicksale über mehrere Generationen hinweg, ihnen allen ist eins gemein: die Hoffnung auf Veränderung, auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Gerechtigkeit für alle.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.