Insekten auf Tauchstation

Insekten sind überall zu finden, selbst unter Wasser. Libelle und Eintagsfliege, Ruderwanze und Wasserskorpion – sie alle gehen auf Tauchstation bevor sie an Land oder in der Luft leben. Bei der Naturerkundung finden Entdecker:innen ab 8 Jahren heraus, welche Sechsbeiner im Teich herumjagen. Am besten Gummistiefel mitbringen oder noch besser: Barfuß laufen.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung.