Insekten – nur was für Nerds?

Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren lernen mehr über Insekten. Was gehen uns Insekten an? Sie besitzen ziemlich abgefahrene Features: Die Tiere haben unterschiedlichste Merkmale. Die schillernden Farben sind faszinierend. Und erst die Metamorphose: Wer verwandelt denn im Lauf des Lebens sein Aussehen so komplett?!

Die Teilnehmenden üben die Bestimmung von Insekten unter dem Binokular und sammeln Ideen, wie sie andere für Insekten begeistern können.

Die Veranstaltung ist kostenfrei nach einer Anmeldung über www.ferienpass-oldenburg.de