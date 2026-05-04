Insektensafari

Ausgerüstet mit Insektenkeschern und Becherlupen gehen kleine und große Insektensucher:innen in die beiden benachbarten Kleingärtnervereine und suchen nach Insekten. Dabei erzählt Referentin Dr. Sylke Brünn, Biologin des Landesverbandes der Gartenfreunde Bremen, Geschichten rund um die Lebensweise von Wildbiene, Schmetterling & Co. Interessierte erfahren auch praktische Tipps für eine insektenfreundliche Gartengestaltung.

Im Rahmen des Citizen-Science-Projektes wird die Insektenvielfalt in Bremens Kleingartenvereinen erfasst, um die ökologische Bedeutung der Kleingärten erstmalig zu dokumentieren und wissenschaftlich zu analysieren. Bei der Fangaktion gilt es, Fotos der entdeckten Insekten über die App oder Internetseite des Naturbeobachtungs-Projektes iNaturalist hochzuladen. Fachleute aus aller Welt analysieren anschließend die Fotos und versuchen die genaue Insektenart zu ermitteln.

Um teilnehmen zu können, sollte im Vorfeld die App iNaturalist auf ein Handy der begleitenden erwachsenen Person herunterladen und mitgebracht werden.

Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Parallel zu dem Erfassungsprojekt hat der Landesverband der Gartenfreunde Bremen einen Wettbewerb mit 250 Euro Preisgeld ausgeschrieben. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.