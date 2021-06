Inselbahn-Samstag und Diesel-Sonntag

× Erweitern © Deutscher Eisenbahn-Verein e. V. Diesellokomotive

Am Samstag sind die Originalfahrzeuge zu sehen, die einmal auf den ostfriesischen Inseln unterwegs waren.

Die Kessel der Dampflokomotiven bleiben am Sonntag kalt und die Diesellokomotiven und Triebwagen des Deutschen Eisenbahn-Verein e. V. spielen die Hauptrolle. Diese schlummerten die meiste Zeit sträflich vernachlässigt in den Hallen des Deutschen Eisenbahnvereins und werden oft nur zum Nachschieben von Dampfzügen oder zum Rangieren eingesetzt. Doch am Sonntag ist alles anders. Der Kaffkieker ist ebenfalls auf den Schienen und verkehrt an diesem Tag zwischen Syke und Eystrup. Die Karten für den Kaffkieker gibt es auf kaffkieker.de

Deutschlands erste Museumseisenbahn ist seit 1966 im Betrieb. Die dampfbetriebene Schmalspurbahn mit 1000 mm Spurweite verkehrt zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf in Niedersachsen, was ca. 35 km südlich von Bremen liegt.

Während der Fahrt muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der von den Fahrgästen mitzubringen ist. Außerdem wird der Nachweis einer vollständigen Impfung oder eines negativen Corona-Tests, der maximal 24 Stunden alt ist und vin einem zugelassen Testzentrum durchgeführt wurde, benötigt. Fahrgäste unter 14 Jahren sind von diesem Nachweis ausgenommen. Corona-Tests sind im Testzentrum beim Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen, Am Marktplatz 13, möglich, auch sonntags.

Um an der Fahrt teilnehmen zu können, ist zudem eine Registrierung per Formular erforderlich, das auf der Webseite der Musemseisenbahn heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular sowie die Tickets bringen die Fahrgäste am Fahrtag mit. Die Tickets sind in den Nordwest-Ticket-Vorverkaufsstellen, über den Webshop der Museumseisenbahn, über nordwest-ticket.de und telefonisch unter 0421-363636 erhältlich.