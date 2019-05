Intensiv-Nachhilfe in den Ferien I

Intensiv-Nachhilfe-Kurs im Unterrichtsfach Spanisch für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren in den Sommerferien. Die Kurse werden unterteilt in 7. und 8. Klasse, 9. und 10. Klasse sowie ab 11. Klasse mit mindestens jeweils vier Teilnehmern. Die Kosten betragen für den fünftägigen Kurs 168 Euro. Eine Anmeldung ist unter 0421-340390 oder an Ulrike.vonSeggern@cervantes.es erforderlich. Der Unterricht findet täglich in der Zeit vom 15. Juli bis 19. Juli von 10 bis 13 Uhr statt.