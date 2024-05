Seepferdchen-Intensivschwimmkurs

× Erweitern Bremer Bäder GmbH © Marcus Meyer Photography Schwimmunterricht bei den Bremer Bädern

Die Ferienkurse für Fortgeschrittene ab etwa 5 Jahren finden vormittags vom 24. Juni bis zum 2. Juli statt. Die Startzeiten sind wahlweise um 8:30, 9:30 oder 10:30 Uhr. Eine Einheit dauert jeweils 45 Minuten.

Für das Seepferdchen-Abzeichen sind folgende Prüfungsleistungen erforderlich:

25 Meter schwimmen und Sprung vom Beckenrand

im Wasser muss nach einem Gegenstand getaucht werden

Die Tickets können am 28. Mai, 4. Juni und am 18. Juni von 16 bis 19 Uhr im Stadionbad an der Freibadkasse oder von montags bis samstags im Bremer Bäder-Shop im Südbad erworben werden.