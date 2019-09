Interkultureller Austausch

An diesem Sommerabend ist das Thema kulturelle Freizeit. Was verbinden die Teilnehmerinnen mit Freizeit und welche Bedeutung hat Kultur für sie? Gibt es kulturelle Orte und Veranstaltungen, die sie besonders interessieren? Nutzen sie Kultur eher als geistige Anregung oder zur Entspannung? Inwieweit prägt die Herkunft auch das Kulturverhalten? Die Kosten für die Teilnahme an diesem Austauschtreffen für Frauen obliegt der Selbsteinschätzung.

Eine Anmeldung ist per Telefon oder an service@belladonna-bremen.de erforderlich.