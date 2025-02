× Erweitern © Bürgerhaus Hemelingen Interkultureller Spieletag

In mehreren Räumen können Familien eine Vielzahl an Brett- und Wurfspielen aus verschiedenen Ländern und Kulturen entdecken. Daneben gibt es im Saal verschiedene Kreativangebote für Kinder ab 4 Jahren sowie eine Bewegungslandschaft mit Indoor Curling und Pedalos und eine Vielzahl von Gruppenspielen. Für die jüngsten Besucher:innen ist ein Kleinkindbereich aufgebaut mit Kuschellandschaften und Kriechtunneln sowie einer Lese- und Spielecke.

Bei so viel Spaß darf die Verköstigung nicht fehlen: Das Bürgerhaus Café öffnet ebenfalls seine Türen und bietet eine leckere Auswahl an Crêpes, Kuchen sowie Kakao und vieles mehr zu kleinen Preisen an.

Der Eintritt ist frei.