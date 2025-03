Internationaler Museumstag

Am Aktionstag ist der Eintritt ins Museum für alle frei! Von 11 bis 16 Uhr brennt im Kötnerhaus das offene Herdfeuer, über dem Getreide geröstet wird, das Sägegatter ist in Betrieb und die Besucher:innen können einer Spinnerin bei der Arbeit zusehen oder selbst Ihr Glück an der Handspindel versuchen. Um 15 Uhr startet eine öffentliche Führung durch das Museumsdorf. Für alle Aktionen ist keine Anmeldung erforderlich.