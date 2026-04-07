× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Internationaler Museumstag, Museumsdorf Hösseringen

Das Museumsdorf Hösseringen öffnet seine Türen bei freiem Eintritt! Den ganzen Aktionstag über können Familien das Leben in der Lüneburger Heide wie es früher war hautnah erleben. In 30 historischen Gebäuden sowie in zahlreichen Ausstellungen, wie zum Beispiel zur Geschichte des Handpuppentheaters, gibt es viel zu entdecken: alte Handwerkskunst, spannende Geschichten und überraschende Details aus dem Alltag vergangener Zeiten.

Eine öffentliche Führung vermittelt zusätzlich lebendige Einblicke und zeigt, wie die Menschen früher gelebt und gearbeitet haben. Filmfans können Original-Drehorte der ARD-Serie „Schwarzes Gold“ entdecken, die 2025 im Museumsdorf gedreht wurde – Geschichte und Filmgeschichte hautnah!

Für Stärkung zwischendurch sorgt die Museumsgaststätte „Alter Speisesaal“ mit regionalen Spezialitäten, frisch gebackenem Kuchen und köstlichem Kaffee. Ein Tag voller Entdeckungen, Staunen und Familienerlebnisse erwartet alle großen und kleinen Besucher:innen.