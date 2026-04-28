Internationaler Museumstag

Wie lebten die Menschen vor über 5000 Jahren – und was haben riesige Steingräber damit zu tun? Wer Lust hat, Geschichte selbst zu entdecken, sollte sich diesen Termin merken: Zum Internationalen Museumstag macht das Museum die Megalithkultur zum spannenden Mitmachabenteuer.

Rund um die Dauerausstellung warten interaktive Wissens- und Rätselstationen darauf, erkundet zu werden. Kleine und große Besucher:innen können hier spielerisch in die Welt des 4. Jahrtausends v. Chr. eintauchen – von geheimnisvollen Großsteingräbern bis zu den Menschen, die sie einst errichtet haben. Ideal für neugierige Kids, Erwachsene und alle, die Geschichte gern selbst knacken statt nur lesen.

Das UZW ist dabei mehr als ein klassisches Museum: Es versteht sich als Erlebnisort für die frühe Menschheitsgeschichte in Norddeutschland. Im Fokus steht die sogenannte Megalithkultur – also die Zeit, in der beeindruckende Bauwerke aus riesigen Findlingen entstanden sind. Die Ausstellung verbindet archäologische Funde mit anschaulichen Inszenierungen und lädt dazu ein, Zusammenhänge zu begreifen. Dabei wird der regionale Bezug zur Wildeshauser Geest, einer der bedeutendsten Fundlandschaften dieser Epoche, eindrucksvoll inszeniert.

Zum Internationalen Museumstag ist der Eintritt kostenfrei.