Invisible Sue – Plötzlich unsichtbar

Der Abenteuerfilm mit einer weiblichen Superheldin ist schnell zum Publikumsliebling avanciert: Sue ist 12 und hochintelligent, aber auch Einzelgängerin, die in der Schule oft übersehen oder gehänselt wird. In ihrer Freizeit flüchtet sie sich in Superheldencomics. Eines Tages kommt Sue im Labor ihrer Mutter, einer ehrgeizigen Wissenschaftlerin, mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit in Kontakt. Schnell merkt sie, dass sie sich komplett unsichtbar machen kann. Die neue Superkraft ist zunächst ziemlich cool, erweist sich dann jedoch als gefährlich, denn plötzlich sind eine Menge Leute hinter dem Serum her.

D/B/LUX/CS 2019, Regie/Drehbuch: Markus Dietrich. Mit: Ruby M. Lichtenberg, Anna Shirin Habedank, Lui Eckardt, Victoria Mayer, Tatja Seibt, Stephanie Stremler, Mickey Hardt, Roy Peter Link, Joyce Illg., 95 min., empfohlen ab 6 Jahren

