× Erweitern sputnic/Theater Bremen IOta.Ki

Mit ihrer Form des "Live Animation Cinema", bei der vor den Augen der Zuschauern ein Trickfilm animiert, geschnitten und vertont wird, erzählen Nils Voges und sein Kollektiv "sputnic" die Geschichte der jungen Astronomie-Studentin Anna und der von ihr geschaffenen Künstlichen Intelligenz IOta.

Entwickelt, um gesammelte Daten der Teleskope nach möglichen außerirdischen Signalen zu untersuchen, bringen die Ergebnisse von IOta nicht nur Annas ganzes Leben durcheinander, sondern lassen sie schon bald an der Wirklichkeit an sich zweifeln. Gemeinsam mit ihrer KI begibt sich Anna auf einen Wettlauf durch die Welt der Astronomie, stolpert durch Multiversen und muss sich den Fragen nach Raum, Zeit, Bewusstsein, freiem Willen und Gott stellen, um die eigene Existenz vor dem Untergang zu bewahren. Das LIVE ANIMATION CINEMA bewegt sich dabei an der Schnittstelle von Animation und Live-Performance. Die SchauspielerInnen setzen auf der Bühne Kameras, Projektoren und Illustrationen in Bewegung, aber auch ihre Körper, Stimmen und Instrumente ein. Schon heute wird unser Alltag durch Künstliche Intelligenz geprägt. Ob beim Online-Shopping, als elementarer Bestandteil der sogenannten Sozialen Netzwerke oder als Grundlage für jede Suchmaschine. Doch was ist, wenn eine KI so gut arbeitet, dass wir die Welt, die wir dachten zu kennen, nicht mehr wiedererkennen? Die KI ermöglicht den Eintritt in einen Raum, der uns zuvor verschlossen war. In Auseinandersetzung mit Phänomenen der Physik, entstehen und vergehen bei IOTA.KI auf der Bühne unterschiedlichste Räume. So entwickelt sich ein Stück Science Fiction, in dem es über das Dasein, Identität und den Sinn des Lebens geht; in einer Welt, die auf Zufall basiert. sputnic wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. Am Moks entwickelten sie bereits 2016 gemeinsam mit dem kainkollektiv die Produktion "Out of control".

Für Schulklassen, ab 13 Jahre.