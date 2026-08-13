× Erweitern © Neue Visionen Iron Boy

Im Rahmen des 13. Bremer Kinder- und Jugendfilmfestivals KIJUKO läuft heute eine bewegende Coming-of-Age-Geschichte für Publikum ab 12 Jahren.

Die Welt des 11-jährigen Christophe ist aus dem Gleichgewicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, weil er ständig ohne Vorwarnung umkippt, sondern auch, weil die Familienfarm im ländlichen Frankreich in finanzielle Schieflage geraten ist. Ein ärztlich verordnetes Eisenkorsett soll seine Wirbelsäule stärken und plötzliche Stürze verhindern. Während sein strenger Vater wenig begeistert vom Ausfall des Sohnes bei der Feldarbeit ist, bedeutet das Korsett für Christophe allen Startschwierigkeiten zum Trotz eine Chance auf Freiheit. Abseits seiner Pflichten entdeckt er die Liebe zur Musik und zum Orgelspiel. Als dann noch die rebellische Teenagerin Clara in sein Leben tritt, lernt Christophe, wie auch eine schiefe Bahn auf den richtigen Weg führen kann.

Le Corset – F/B 2026, Regie & Buch: Louis Clichy, Animation, 95 Min., frz. OmU, ab 12+