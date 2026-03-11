Irrtümer im Einkommensteuerrecht

Steuerklassen, Kinderfreibeträge, Werbungskosten – rund um die Einkommensteuer kursiert viel Halbwissen. Welche Mythen halten sich hartnäckig, und an welchen Stellen lässt sich bares Geld für die Familienkasse sparen? Die Arbeitnehmerkammer Bremen sorgt im Vortrag „Was stimmt?“ für Klarheit, beleuchtet die häufigsten Falschannahmen und dröselt das Paragrafendickicht verständlich auf.

Ein informativer Abend für alle (werdenden) Eltern, die bei den eigenen Finanzen auf Nummer sicher gehen wollen.

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