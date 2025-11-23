× Isaak und der Elefant Abul Abbas, Bubales Puppentheater

Das Bremer Gedenk-Projekt Köfte Kosher präsentiert einen zweisprachigen Film vom Puppentheater Bubales für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.

Die Puppen-Comedy auf Deutsch und Arabisch entstand in Zusammenarbeit mit jüdischen und syrischen Künstler:innen und erzählt die mittelalterliche Geschichte des Juden Isaak, der im Auftrag des Kalifen von Bagdad einen weißen Elefanten nach Aachen zu Karl dem Großen bringt. Die abenteuerliche Reise führt durch den Nahen Osten, Nordafrika und über das Mittelmeer.

Animierte Karten machen die Route kindgerecht nachvollziehbar, begleitet von jüdischer und arabischer Musik. Dabei entdecken die Figuren ihre kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch über das Stück und seine Hintergründe statt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen, auch die spontane Teilnahme ist möglich.