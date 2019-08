× Erweitern © Koch mit Karo Koch mit Karo Kinder kochen

Pünktlich zum Stat der 5. Bremer Jahreszeit gibt es in den Herbstferien einen kunterbunten Kochkurs für Kinder ab 7 Jahren. Was zubereitet wird, bleibt eine Überraschung, aber vielleicht hat ja jemand schon eine Idee, was sich hinter dem Titel verbergen könnte?

Kosten pro Teilnehmer: 49 Euro, max. 8 Kinder pro Kurs, Anmeldung erforderlich.