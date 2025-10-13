isso?! Infinity Mirror

× Erweitern © Universum Bremen Universum Bremen

Im kostenlosenfreien Herbstferienangebot dreht sich alles um Licht, Spiegel und Illusionen.

Wäre es nicht spannend, wenn sich überraschende Illusionen mit handwerklicher Kreativität, technischen Erkenntnissen und Coding-Skills verbinden ließen?

Genau das können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren zu Beginn der Bremer Herbstferien erleben: Sie bauen einen eigenen Infinity Mirror mit ganz individuellen Features.

Der verblüffende Effekt eines Infinity Mirrors besteht darin, dass sich Lichter zwischen zwei gegenüberliegenden Spiegeln immer wieder reflektieren und so der Eindruck eines unendlichen Tunnels entsteht.

Mit Säge, Lötkolben und Heißkleber sammeln die Mädchen und Jungen beim Bau des Objekts nicht nur handwerkliche Erfahrungen und spannende Einblicke in die Gesetze der Optik, sondern lernen auch, einen LED-Streifen mithilfe eines Mikrocontrollers zu programmieren.

Der kostenlose Workshop des Experimentierklubs „isso?! Eure Science Clique im Universum“ findet von Montag, 13. Oktober, bis Donnerstag, 16. Oktober 2025, täglich statt.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und möglich bis zum 05. Oktober unter 0421 - 33 46-253 oder per E-Mail an isso@universum-bremen.de.