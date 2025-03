× Erweitern © Universum Bremen Vogeleier im Universum

In den Osterferien untersuchen 10- bis 14-Jährige im Experimentierklub drei Tage lang, was die ovale Form des Eis so widerstandsfähig macht und warum das Material der Schale dabei eine entscheidende Rolle spielt. Darüber hinaus konstruieren sie mit LEDs Frühlingsdeko, gestalten mit Naturmaterialien ausgefallene Ostereier und erforschen den blühenden Frühling im Außenbereich. Außerdem können sich die Teilnehmenden beim Eierlauf messen: Wer bringt das Ei am schnellsten heile ins Ziel?

Termine und Anmeldung: Der Experimentierklubs „isso?! - Allerlei zum Ei" trifft sich vom 14. bsi 17. April 2025 täglich. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt, daher ist die vorherige Anmeldung telefonisch oder online erforderlich.