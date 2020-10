Ist das Hautfarbe - Vorurteile und Diskriminierung bei Kindern

Dr. Alexander Stärck vom Deutschen Jugendinstitut gibt in seinem Online-Vortrag Aufschluss über elementarpädagogische Präventionsmaßnahmen. Die Teilnahme an dem Fachgespräch in der Reihe „Bildung von Anfang an“ ist wie kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sowie das Einladungsschreiben und den Link zum Stream können auf der Website des Arbeitsbereichs Elementar- und Grundschulpädagogik der Universität Bremen eingesehen werden. Der Vortrag findet über das Videokonferenz-Tool Zoom statt.