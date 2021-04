Ist Papa jetzt ein Stern

Im Online-Wochenend-Seminar für Fachkräfte und Interessierte sind noch Plätze frei. Die Teilnehmenden erlernen die qualifizierte Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Trauerprozess.

Im Rahmen des 2-tägigen Wochenend-Seminars werden typische Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf die Erfahrung von Abschied, Verlust und Tod aufgezeigt. Im Mittelpunkt steht dabei die Fragestellung „Wie trauern Kinder und Jugendliche und was brauchen sie, um trauern zu können?“ Neben theoretischen Grundlagen zum Trauerprozess werden praxisbezogene Beispiele für die Unterstützung und Begleitung von trauernden Kindern und Jugendlichen im Einzelkontakt sowie in Gruppen vorgestellt. Das Seminar richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Kindergarten, Schule, Hochschule und Beratung sowie an Fachinteressierte und alle, die im beruflichen Kontext mit trauernden Kindern und Jugendlichen in Berührung kommen.

Das Online-Seminar findet am Wochenende vom 24. und 25. April 2021 von jeweils 10 bis 16 Uhr über Zoom statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 EUR pro Person. Die erforderliche Anmeldung ist bei Frau Andrea von Fleischbein telefonisch möglich oder per E-Mail.