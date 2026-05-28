It's magic

× Erweitern © Mark Bollhorst Klassik - hinter den Kulissen, Glocke

Beim letzten Afterwork-Konzert der aktuellen Spielzeit wird es magisch: Wenn Besen tanzen, Märchenfiguren lebendig werden und große Orchestermusik auf lockere Feierabendstimmung trifft, dann ist wieder „5nachsechs“-Zeit.

Rund eine Stunde lang dreht auf der Bühne sich alles um musikalische Märchenwelten und zauberhafte Geschichten. Auf dem Programm stehen Klassiker wie das Vorspiel aus Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck sowie Paul Dukas’ berühmter Zauberlehrling, den viele aus Disneys „Fantasia“ kennen dürften. Dazu kommen fantasievolle „Märchenbilder“ von Erich Wolfgang Korngold – mit musikalischen Begegnungen mit Prinzessinnen, Wichtelmännchen und dem tapferen Schneiderlein.

Am Pult steht die österreichische Dirigentin Katharina Wincor, die mit diesem Konzert ihr Debüt bei den Bremer Philharmonikern gibt. Die junge Musikerin sorgt international für Aufmerksamkeit und dirigierte bereits renommierte Orchester und Festivals in Europa und den USA.

Das Format setzt bewusst auf eine entspannte Atmosphäre, einen frühen Konzertbeginn und eine kompakte Dauer von gut einer Stunde, womit es sich für Jugendliche, junge Erwachsene oder Familien eignet, die gemeinsam klassische Musik entdecken möchten – ganz ohne steifen Konzertabend.