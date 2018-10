Foto: Frank Pusch It's me. Ich bin's

Im stadtweiten Kinderkulturprojekt von "Quartier" haben professionelle Künstler*innen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen eigene Gestaltungsideen umgesetzt. Die Ergebnisse zeigt diese Ausstellung bis zum 6. Januar.

Die kulturpädagogische Einrichtung "Quartier" animierte rund 600 Kinder und Jugendliche, sich mit der aktuellen Cindy-Sherman-Ausstellung in der Weserburg auseinanderzusetzen. Die amerikanische Künstlerin ist berühmt dafür, in fiktive Rollen zu schlüpfen – ob als Geschäftsfrau, Clown oder Hollywoodstar, ob jung, hässlich, schön oder obszön und verstörend. Mit ihren Fotografien präsentiert die Künstlerin unterschiedliche Ich-Vorstellungen, thematisiert wiedererkennbare Rollenmuster und visualisiert Klischees und Erwartungshaltungen.

Was macht mich als Person aus? Welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Was versteht man unter Identität? Welche gesellschaftlichen Erwartungen prägen mich? Rund 600 Kinder, Jugendliche, Senior*innen, eine Gruppe beeinträchtigter Erwachsener aus 14 Stadtteilen in Bremen und Bremerhaven zeigen ihre ganz persönlichen und künstlerischen Antworten.