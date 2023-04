Der Personalbedarf in der IT-Branche ist seit Jahren hoch und steigt mit der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft weiter. Fehlende Fachkräfte sind bereits aktuell eine echte Wachstumsbremse für die Branche.

Speziell, um mehr Frauen eine Karriere in der IT zu begeistern, haben die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt eine ganze Woche mit Veranstaltungsangeboten zu IT-Themen organisiert, die besonders für Frauen interessant sind. Diese finden überwiegend in Online-Form als Zoom-Meetings statt. Mehr Informationen über die einzelnen Veranstaltungen in der IT Woche für Frauen enthält der Veranstaltungsflyer. Download unter: arbeitsagentur.de

Am 18. April stellen attraktive Arbeitgeber in Rahmen einer IT-Messe im BIZ ihre aktuell offenen Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Mit Vertreter:innen von Weiterbildungsträgen können die Veranstaltungsbesucher:innen über geeignete IT-Fortbildungen sprechen. Die Teilnahme an der IT-Messe ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.