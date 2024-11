It's all about (Tibati) honey!

× Erweitern ©Mazi Sanda Bienenzüchter aus Tibati

Der Familientag steht ganz im Zeichen des internationalen Tags des Honigs. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Bienen, Honig und die Partnerschaft mit Tibati, einer Stadt in Kamerun, für die Honig nicht nur eine süße Köstlichkeit, sondern auch eine wichtige Einkommensquelle ist.

Der Honig steht zugleich auch als Symbol für die ersten Schritte zur Wiedergutmachung kolonialen Unrechts: Auf der politischen Ebene wird über die Rückgabe von rund 150 Objekten aus dem nordkamerunischen Tibati, die sich im Bestand des Übersee-Museums befinden, gesprochen. Zwischen Tibati und Bremen soll ein Wissensaustausch etabliert und ein Band der Freundschaft geknüpft werden. In gemeinsamen Projekten wird Bienenzucht und Honigproduktion gefördert. Zur Unterstützung dieses Vorhabens ist der Verein BEES e.V. (Bremen Ecological and Economic Sustainability) in Gründung.

Die Veranstaltung ist im Museumseintritt enthalten. Kinder zahlen regulär 6,75 Euro, Erwachsene 13,50 Euro und Familieneintritt gilt mit 20 Prozent Ermäßigung.