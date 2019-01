Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Jäger der Steinzeit

Unter Anleitung von Museumspädagoge Hannes Bittar können Kinder ab 8 Jahren die Jagdtechniken in der Steinzeit erforschen. Desweiteren bauen die Workshop-Teilnehmer auch selber Pfeil und Bogen, um ein ungefähres Gespür dafür zu erhalten, wie die Jäger aus dieser Zeit ihre Beute erlegten. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0441-9244300 oder per Email an museum@naturundmensch.de erforderlich.