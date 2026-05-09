50 Jahre Jan Harpstedt

× Erweitern © DHEF / Joachim Kothe Jan Harpstedt

Zischen, Schnauben und echte Technik-Nostalgie: Wenn historische Riesen die Schienen zum Vibrieren bringen, glänzen nicht nur Kinderaugen. Am Wochenende des 5. und 6. September 2026 feiert die Museumsbahn „Jan Harpstedt“ ihr großes Jubiläumsfest.

Seit genau 50 Jahren halten die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde die historische Kleinbahnstrecke ehrenamtlich unter Dampf. Zum runden Geburtstag putzt der Verein seine Schätze besonders heraus. Am Bahnhof Harpstedt und entlang der Strecke wartet ein Festwochenende voller Eisenbahn-Romantik auf kleine und große Entdecker:innen.

Herzstück des Jubiläums ist ein dichter Sonderfahrplan: Mehrere historische Dampf- und Dieselzüge pendeln im Taktverkehr durch die Geest-Landschaft. Für Kinder ist das Mitfahren in den hölzernen Waggons wie eine Zeitreise – inklusive des typischen Rhythmus der Schienenstöße und dem weithin hörbaren Pfeifen der Dampflok 2 aus dem Jahr 1955. Wer die majestätischen Maschinen aus der Nähe betrachten möchte, kann den Aktiven in der Fahrzeughalle über die Schulter schauen.

Fahrplan & Online-Tickets: www.jan-harpstedt.de