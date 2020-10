Janssen-Werkstatt

Gemeinsam mit der Kunstpädagogin Laura Keppel lernen Nachwuchskünstlerïnnen von 10 bis 13 Jahren die Vielfalt von Horst Janssens Werken näher kennen. Anschließend werden sie selbst zum Thema "Zerfließende Landschaften" kreativ.

Horst Janssen war ein Künstler, der unzählige Techniken beherrscht und immer wieder Neues ausprobiert hat: von detaillierten Bleistiftzeichnungen über Drucktechniken bis zu Geschenken aus Natur-Fundstücken.

Kosten: 7 Euro

Wer am Workshop teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail bis zum 23. Oktober an.